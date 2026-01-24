In un’intervista a 'lazionews24.com', l’ex calciatore Giuseppe Pancaro analizza la stagione del Milan, lodando il lavoro di Allegri. Secondo Pancaro, i rossoneri hanno le qualità per competere e puntare alla conquista dello Scudetto, sottolineando l’importanza di un impegno costante e di una buona organizzazione. La fiducia riposta nel team evidenzia il potenziale di un campionato ancora aperto, in cui il Milan può giocarsi le proprie chances di successo.

Il Milan si è ripreso alla grande. Dopo un periodo di flessione con Genoa e Fiorentina, dove sono arrivati due pareggi deludenti, il Diavolo di Massimiliano Allegri è tornato a vincere. Dopo Firenze, ecco la netta vittoria al 'Sinigaglia' col Como di Cesc Fabregas e pochi giorni dopo è anche arrivato il successo casalingo con il Lecce di Eusebio Di Francesco, firmato dal nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug, al primo gol con la maglia del Milan. La prossima gara dei rossoneri sarà allo 'Stadio Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini, a -4 dal Milan e pronto ad accorciare per le zone più nobili della classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Pancaro: “Ottimo lavoro di Allegri. Rossoneri possono competere per vincere lo Scudetto”

Leggi anche: I rossoneri possono vincere lo scudetto? Il dato lascia sognare

Leggi anche: Il Milan di Allegri vola con le big, ma può vincere lo scudetto? I numeri dicono che…

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Saelemaekers cuore rossonero: Il Milan è casa mia. Questo gruppo può fare la differenza; La vittoria contro il Como e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Le condizioni di Conceicao e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; L'Inter ci prova per il ritorno di Perisic e altre 2 storie sui Nerazzurri che potresti esserti perso.

Pancaro sul Milan: Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono dalla sua parteGiuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista a lazionews24.com nella quale ha parlato anche de Milan di Max Allegri. Ecco le sue parole: Il Milan sta ... milannews.it

Pancaro: Il Milan può provare a competere anche per vincere lo scudettoGiuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista a lazionews24.com nella quale ha parlato anche del Milan di Max Allegri. Ecco le sue parole: Il Milan sta ... milannews.it

Pancaro: "Il Milan può provare a competere anche per vincere lo scudetto" x.com

L'EX - Giuseppe #Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista a lazionews24: "Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso ch - facebook.com facebook