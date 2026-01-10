Avellino-Sampdoria Palumbo | Felice per il gol e per l’inizio del 2026

Martin Palumbo esprime soddisfazione per il suo gol e l’inizio positivo del 2026, dopo la vittoria dell’Avellino sulla Sampdoria al Partenio-Lombardi. La partita ha visto i biancoverdi conquistare i tre punti grazie a una prestazione collettiva solida, con il centrocampista che ha contribuito con un importante gol nel primo tempo. Un risultato che rafforza la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide.

Sampdoria, anno nuovo vita vecchia: sconfitta per 2-1 ad Avellino - Il primo colpo del mercato di gennaio del ds Mancini scende in campo dal primo minuto in coppia ... ilsecoloxix.it

Avellino Sampdoria 2-1: il cuore non basta al Partenio! Prima sconfitta dell’anno per i blucerchiati - Avellino Sampdoria: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

