Avellino-Sampdoria | Palumbo e Tutino piegano la Samp non basta il rigore di Coda

Allo stadio Partenio-Lombardi, Avellino e Sampdoria si affrontano nella prima giornata del 2026. I gol di Palumbo e Tutino nel primo tempo permettono ai padroni di casa di controllare la partita, mentre un rigore di Coda nel finale riapre i giochi. La gara si conclude con la vittoria dell'Avellino, che dimostra determinazione e solidità contro una Sampdoria in rimonta.

Al Partenio-Lombardi l’Avellino supera la Sampdoria nella prima giornata del 2026. Un gol per tempo dei biancoverdi indirizza la gara, il rigore blucerchiato nel finale rende incerta una partita gestita a lungo dai padroni di casa.Primo tempo: equilibrio rotto dal lampo di PalumboIl calcio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Poche emozioni, poi un rosso e il rigore di Coda. Così la Samp abbandona l'ultimo posto Leggi anche: Spezia, poker scacciacrisi all'Avellino. Come corre il Monza, colpo Cesena. Coda salva la Samp Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Avellino-Sampdoria 1-0 LIVE: gol di Palumbo, i blucerchiati non pungono; È la vigilia di Avellino-Sampdoria: un esterno è pronto al debutto; Avellino-Sampdoria: le probabili formazioni; Avellino-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Avellino, prima gioia del 2026: Palumbo e l’ex Tutino stendono la Samp - Lombardi per il match tra Avellino e Sampdoria, anche se al momento del calcio d’inizio le nubi si diradano lasciando spazio ai raggi del sole che illuminano il manto erboso ... irpinianews.it

LIVE Avellino- Sampdoria 2-1 (finale) - Lombardi" nella prima gara del 2026 ottenendo tre punti fondamentali per il suo cammino salvezza. corriereirpinia.it

L'Avellino batte la Sampdoria. Bari ko a Carrara, Frosinone in vetta - I ciciari vincono contro il Catanzaro e consolidano il primo posto in classifica. corrieredellosport.it

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.