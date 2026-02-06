Pallavolo Serie A2 Emma Villas-Petrella | addio! Per la panchina scelto Pagliai

Dopo quattro giorni di incertezza, l’Emma Villas ha ufficializzato la separazione dall’allenatore Petrella. La squadra ha deciso di affidarsi a Pagliai, dopo la sconfitta contro Cantù che ha fatto precipitare la decisione. La scelta arriva a poche ore dal comunicato che ha messo fine all’esperimento iniziato con il progetto di quest’estate.

Quattro lunghi giorni di riflessione in seguito al ko contro Cantù, l'ultimo di una lunga serie. Poi uno scarno comunicato per ufficializzare la separazione dal tecnico scelto in estate per guidare il nuovo progetto nato dall'unione di Emma Villas e Lupi Santa Croce, che evidente non ha soddisfatto il club. "La società Emma Villas Codyeco Lupi Siena comunica di aver sollevato dall'incarico il primo allenatore Francesco Petrella. Ringraziamo coach Petrella per i sei mesi di lavoro insieme e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni sportivi. La guida tecnica sarà affidata ad Alessandro Pagliai ".

