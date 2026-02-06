VOLLEY A2 Salta la panchina della Villas Codyeco Incarico a Pagliai

La Emma Villas Codyeco ha annunciato l’esonero di Francesco Petrella, il tecnico modenese che guidava la squadra. La decisione è arrivata con un comunicato diffuso ieri mattina. Al suo posto, è stato chiamato a prendere le redini della squadra Pagliai. La squadra ora cerca di reagire per evitare di perdere terreno in campionato.

Con un comunicato, emesso nella ieri mattina, la Emma Villas Codyeco Lupi, ha reso noto l'esonero del tecnico modenese Francesco Petrella (nella foto). La società "comunica di aver sollevato dall'incarico il primo allenatore Francesco Petrella. Ringraziamo coach Petrella per i 6 mesi di lavoro insieme e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni sportivi. La guida tecnica sarà affidata a Alessandro Pagliai ". Questi ha ricoperto finora il ruolo di team manager ed è stato preferito a Matteo Morando, vice di Petrella, per la maggiore esperienza. Pagliai è, da circa vent'anni, un punto fermo nella pallavolo santacrocese, un uomo pronto a ricoprire svariati compiti: da primo allenatore a vice, da direttore sportivo a team manager; il classico jolly, l'uomo per tutte le stagioni.

