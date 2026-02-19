Pallamano Serie A Gold | Junior in campo ad Appiano sulla Strada del Vino

La Junior Fasano scende in campo ad Appiano sulla Strada del Vino per una partita di Serie A Gold, sabato alle 19. La sfida arriva prima della pausa per le Finals di Coppa Italia, che si svolgeranno a Riccione tra il 26 febbraio e il 1° marzo. La squadra cerca punti importanti prima dell’interruzione, mentre i tifosi si preparano a sostenere i giocatori tra le vie del paese. La partita rappresenta un’occasione per verificare la forma della squadra in vista delle prossime sfide.

Sabato 21 febbraio prossimo. Ultima partita prima della sosta per le Finals di Coppa Italia, in programma a Riccione dal 26 febbraio al 1° marzo prossimi Classifica dopo il posticipo Pressano-Conversano (25-20): Cassano Magnago 30, Raimond Sassari 26, Teamnetwork Albatro Siracusa 23, Junior Fasano 22, Loacker Bozen Volksbank e Trieste 17, Publiesse Chiaravalle e Macagi Cingoli 16, Pressano* e Conversano 15, Metelli Cologne 14, Brixen* 12, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 4. *Una partita in meno (si recupererà il 4 marzo Brixen-Pressano). BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Serie A Gold, pallamano: seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano

Serie A Gold, parte il girone di ritorno con Junior Fasano-Pallamano Trieste 1970La Junior Fasano si prepara ad affrontare il girone di ritorno di Serie A Gold, dopo aver concluso positivamente la prima parte di stagione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.