Pallacanestro al PalaRuggi finisce 75-56 | l’Andrea Costa Imola batte l' OraSì Ravenna

Al PalaRuggi si è disputato il match tra Andrea Costa Imola e OraSì Ravenna, valido per il recupero della 30esima giornata di Serie B. La squadra di casa ha preso in mano il ritmo della partita fin dall'inizio, mantenendo il vantaggio e gestendo il gioco fino al punteggio finale di 75-56. La gara si è conclusa con la vittoria di Imola.

L’avvio vede Imola partire con grande ritmo offensivo, trovando subito punti dall’arco con Sanguinetti e costruendo il primo vantaggio. Ravenna impiega qualche possesso per sbloccarsi, ma prova a reagire con Cena, Paolin e Brigato, riuscendo a ridurre il divario dopo la metà del primo quarto. Nel finale di periodo, però, l’Andrea Costa torna ad alzare l’intensità e chiude avanti 22-12 grazie a una maggiore efficacia in attacco. Nel secondo quarto i giallorossi tentano di rientrare con le iniziative di Paolin e Brigato, ma Imola continua a trovare soluzioni efficaci in attacco con Thioune, e Moffa. La difesa dei padroni di casa limita le soluzioni giallorosse e permette all’Andrea Costa di mantenere un margine consistente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Qui Ravenna. L’OraSì in cerca di continuità. Con Imola si rivedrà DronSfatato il tabù delle due vittorie consecutive, l’OraSì si prepara ad ospitare domenica alle 18 l’Andrea Costa Imola potendo riavere capitan Dron,... Leggi anche: Basket serie B Nazionale: ore 18, al PalaRuggi arriva l’Adamant Ferrara di Sacco. Dalmonte: "Andrea Costa, prova di maturità» Una selezione di notizie su Andrea Costa Imola Temi più discussi: UP Andrea Costa Imola - OraSì Basket Ravenna 75-56; Andrea Costa, voglia di riscatto. Dalmonte: Serve l’energia giusta; Continua il momento no del basket: nel weekend Faenza e Ravenna perdono ancora. OraSì Ravenna ko a Imola: l’Andrea Costa vince 75-56 al PalaRuggiNel recupero della 30ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna cade sul parquet del PalaRuggi, dove l’Andrea Costa Imola si impone con il punteggio di 75-56 al termine di una gara sempre control ... ravennawebtv.it Serie B – Andrea Costa Imola vince e convince, Ravenna al tappetoRavenna, 14 marzo. Nel recupero della 30ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna affronta al PalaRuggi l’Andrea Costa Imola, in una sfida che vede ... basketinside.com Andrea Costa Imola Basket, netta vittoria contro Ravenna x.com Tifosi biancorossi, è il momento di vestire i nostri colori! Mostra il tuo sostegno all’UP Andrea Costa Imola con il merchandising ufficiale della squadra! Divise da gioco T-shirt biancorosse Felpe e tanti altri articoli ufficiali Puoi acquistare tutto il merc facebook