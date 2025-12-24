Sfatato il tabù delle due vittorie consecutive, l’OraSì si prepara ad ospitare domenica alle 18 l’ Andrea Costa Imola potendo riavere capitan Dron, assente nelle ultime tre gare. Con tutto il rispetto per Fabriano e Ferrara (gare vinte senza il play), Imola è tutta un’altra cosa una nuova assenza del faro del gioco giallorosso sarebbe pesantissima, come si è vista quando è uscito dopo pochi minuti con Piombino, impostasi al PalaCosta. Feliciangeli si è comunque ben comportato soprattutto con i marchigiani confermando di essere un ottimo cambio e di poter ritagliarsi un buono spazio nelle rotazioni, essendo di fatto l’unico vero play di ruolo del roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Ravenna. L’OraSì in cerca di continuità. Con Imola si rivedrà Dron

Leggi anche: Basket serie B. L’OraSì ospita stasera Ferrara. Auletta recupera capitan Dron

Leggi anche: L’OraSì sfiora l’impresa. Ravenna comanda per 35’. Poi si spegne nel finale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Emilia Romagna Meteo. Florian Christl · Natural. Nuovo avvistamento della foca monaca a Ravenna! Queste le parole e il video di @cestha "Questa mattina i biologi del centro ricerche CESTHA sono interventi sulla segnalazione di un nuovo avvistamento di F - facebook.com facebook