Palermo-Agrigento nuovo incidente nel tratto maledetto all' altezza di contrada Coda di Volpe | due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 121, nel tratto di contrada Coda di Volpe tra Palermo e Agrigento. L’incidente si è verificato nello stesso punto dove a gennaio si sono verificati tre decessi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e rimuovere i mezzi coinvolti. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire la dinamica.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli avrebbe perso aderenza uscendo di strada e finendo poi contro le vetture che sopraggiungevano nella carreggiata opposta È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 121, ancora una volta all'altezza di contrada Coda di Volpe, lo stesso tratto "maledetto" in cui a gennaio tre persone hanno perso la vita. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli avrebbe perso aderenza uscendo di strada e finendo poi contro le vetture che sopraggiungevano nella carreggiata opposta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tilt Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeIncidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir. Una raccolta di contenuti su Palermo Agrigento nuovo incidente nel... Temi più discussi: L'incidente sulla Naro-Camastra, il bilancio si aggrava: è morto anche il conducente dell'auto; Incidenti stradali mortali, scia di sangue in provincia di Agrigento - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; VIDEO | Elisoccorso in azione, pensionato caduto tra le lame della motozappa nell'Agrigentino; Norme sulla sicurezza violate e lavoratori in nero, multe per oltre 150 mila euro in diversi cantieri. Incidente sulla Palermo-Agrigento: A ogni pioggia si sfiora la tragediaPALERMO – Nuovo incidente sulla strada statale 121, ancora una volta all’altezza di contrada Coda di Volpe, dove a gennaio tre persone hanno perso la vita. Sono rimaste coinvolte tre auto: in base a ... livesicilia.it Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra un camion e un'automedica: morti due soccorritori e un paziente dializzatoDrammatico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove tre persone sono morte in uno schianto tra un camion e un'auto: lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Secondo ... leggo.it Nuova Convenzione CRAL UniCredit Il CRAL UniCredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta ha attivato una speciale convenzione con U SCHITICCHIU – Ristorante • Pizzeria. Tutti gli iscritti al CRAL potranno usufruire di uno sconto del 20% sul menù alla ca facebook