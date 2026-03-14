Progettazione e affidamento lavori regolari archiviato il procedimento di vigilanza sul palazzetto di Spoleto

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso di archiviare il procedimento di vigilanza sull’appalto integrato per i lavori di demolizione e ricostruzione del palazzetto dello Sport a Spoleto. L’indagine riguardava la progettazione e l’affidamento delle opere, ma non sono stati riscontrati elementi di irregolarità nel procedimento. Il procedimento di controllo si è concluso senza ulteriori sviluppi.

Nel corso dell’istruttoria il Comune di Spoleto ha fornito una serie articolata di controdeduzioni e documentazioni tecniche che hanno chiarito il contesto in cui sono state adottate le modifiche progettuali. In particolare, l’amministrazione ha spiegato come alcune varianti siano state determinate da circostanze impreviste, quindi in origine non prevedibili, tra cui la sequenza sismica registrata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e la riattivazione di una faglia sismica ritenuta quiescente, elemento che ha reso necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza strutturale dell’edificio con l’adeguamento alla Classe d’uso IV.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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