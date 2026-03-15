Paghe di pochi euro e nessuna tutela anche a Bari la mobilitazione per i rider

A Bari, i rider hanno iniziato una giornata di mobilitazione per evidenziare le basse paghe e l'assenza di protezioni nel loro lavoro. Durante l'iniziativa, sono stati organizzati incontri e attività di sensibilizzazione per portare all'attenzione pubblica le difficoltà quotidiane affrontate da chi consegna cibo a domicilio. La protesta si è svolta con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle condizioni attuali del settore.

L'iniziativa promossa dalla Cgil con momenti di confronto e volantinaggio per richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro dei ciclofattorini: "Basta cottimo e precarietà" Una giornata di mobilitazione, con iniziative di sensibilizzazione e momenti di confronto, per richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro dei rider. L'iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Cgil e dal Nidil Cgil, ha coinvolto ieri anche la città di Bari. "Paghe basse, assenza di tutele e un lavoro governato dagli algoritmi: è questa la realtà raccontata da molti rider, spesso costretti a lavorare per pochi euro a consegna e senza diritti fondamentali", evidenzia la Cgil. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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