Rider | pm ' paghe Deliveroo sotto soglia povertà' denunce ' 150 km per pochi euro'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Altro provvedimento contro i colossi del delivery. Per il pubblico ministero di Milano Paolo Storari che ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy, la paga per gli oltre 20.000 lavoratori in Italia consiste in "una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva". Una somma che "non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione) e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale". Dalle dichiarazioni dei rider, raccolte dagli investigatori, emerge un quadro sostanzialmente omogeneo, nel quale l'attività lavorativa "non si presenta come una libera organizzazione di servizi di trasporto, bensì come l'esecuzione di singole consegne interamente incardinate nella piattaforma digitale Deliveroo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Deliveroo commissariata: 20mila rider con paghe al 90% sotto la soglia di povertà

Leggi anche: “20mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”, dopo Glovo controllo giudiziario anche per Deliveroo

Sono diventato un rider… video sul canale #glovo #deliveroo #rider #consegna #motovlog #moto

Temi più discussi: Rider, vita da sfruttati: ammassati e in case fatiscenti. Ecco come vivono quando finisce il turno; Caso Rider, Glovo replica: Il compenso è equo. E dal Tribunale di Milano nessun ordine per assumere 40mila persone; Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo.

Caporalato sui rider, controllo giudiziario per DeliverooLo ha disposto il pm di Milano Paolo Storari. Dai 300 ai 20mila lavoratori sarebbero stati sfruttati con paghe sotto alla soglia della povertà ... avvenire.it

Caporalato rider, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertàDopo il caso Glovo, la Procura di Milano ha disposto misure analoghe anche per un altro colosso del food delivery: Impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bi ... ilgiorno.it

Dopo il caso Glovo, la procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, colosso del cibo a domicilio, sempre per caporalato sui rider. In questo caso sarebbero stati sfruttati, con paghe sotto la soglia di povertà, dai 300 ai 20.000 lavoratori sul te - facebook.com facebook

'RIDER' PER NON PIANGERE – LE PAGHE DA FAME E I TURNI MASSACRANTI DEI FATTORINI CHE CONSEGNANO CIBO x.com