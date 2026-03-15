Pagelle slalom Are 2026 | Shiffrin domina ma Aicher che carattere! Brava Mondinelli

Nell'ultimo slalom di Are 2026, Mikaela Shiffrin ha siglato la sua ottava vittoria su nove gare stagionali, portando a nove i trionfi complessivi considerando anche l'oro olimpico. Tra gli altri atleti, Aicher ha mostrato carattere, mentre Mondinelli si è distinta con prestazioni positive. La competizione ha visto protagonisti di rilievo con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

PAGELLE SLALOM ARE 2026. Mikaela Shiffrin 9: ottava vittoria su nove slalom in stagione ed i successi diventano nove con quello olimpico. La dominatrice assoluta tra i rapid gates ed anche oggi lo ha dimostrato infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Basterà questo dominio per vincere la Coppa del Mondo? Lo si saprà la prossima settimana in Norvegia. Emma Aicher 8,5: testa da futura campionessa. Proprio sul terreno preferito dalla rivale, regge benissimo la pressione e conclude in una fondamentale seconda posizione. Riesce a limitare i danni al massimo e si presenterà con 140 punti di ritardo alle finali e con la possibilità davvero di poter conquistare la sfera di cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle slalom Are 2026: Shiffrin domina, ma Aicher che carattere! Brava Mondinelli Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Della Mea nella top 15, bene Mondinelli. Seconda manche alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10. Pagelle slalom Flachau 2026: Shiffrin vince e Rast manca il podio. Della Mea brava a rimontarePAGELLE SLALOM FEMMINILE FLACHAU 2026 Mikaela Shiffrin 9: dopo aver perso l’imbattibilità stagionale, la campionessa americana si riprende subito lo... Approfondimenti e contenuti su Brava Mondinelli Pagelle slalom Are 2026: Shiffrin domina, ma Aicher che carattere! Brava MondinelliPAGELLE SLALOM ARE 2026 Mikaela Shiffrin 9: ottava vittoria su nove slalom in stagione ed i successi diventano nove con quello olimpico. La dominatrice ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it