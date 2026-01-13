Le pagelle del slalom femminile a Flachau 2026 evidenziano la vittoria di Mikaela Shiffrin, che si riprende dalla sconfitta precedente, mentre Rast conclude senza podio e Della Mea si distingue per una buona rimonta. Analizziamo le prestazioni delle atlete in questa tappa di Coppa del Mondo, evidenziando i punti salienti e le performance più significative della gara.

PAGELLE SLALOM FEMMINILE FLACHAU 2026. Mikaela Shiffrin 9: dopo aver perso l’imbattibilità stagionale, la campionessa americana si riprende subito lo scettro e centra la sesta vittoria tra i rapid gates. I numeri in generale sono come sempre irreali (107 vittorie in Coppa del Mondo e 70 in slalom). Fa la differenza nella seconda parte del tracciato, dando la sensazione che quando cambia ritmo non c’è davvero per nessuna. Paula Moltzan 8: rimanda ancora la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma comunque festeggia il primo podio della stagione in slalom. Viene battuta da un’ottima Shiffrin, ma forse non ci ha creduto veramente nella seconda manche, visto che pendio e tracciato potevano davvero sposarsi perfettamente con le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle slalom Flachau 2026: Shiffrin vince e Rast manca il podio. Della Mea brava a rimontare

