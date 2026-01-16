Il Partito democratico apre la campagna referendaria Riforma della giustizia le ragioni del no

Il Partito Democratico di Rimini avvia la campagna referendaria “Riforma della giustizia, le ragioni del no” con un incontro pubblico. L’appuntamento è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L'iniziativa intende approfondire le motivazioni del no alla riforma e stimolare un confronto aperto sulla questione.

Il Partito democratico della Città di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia con un incontro pubblico in programma lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L’iniziativa, dal titolo “Riforma della giustizia, le ragioni del no”. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

