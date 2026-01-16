Il Partito democratico apre la campagna referendaria Riforma della giustizia le ragioni del no
Il Partito Democratico di Rimini avvia la campagna referendaria “Riforma della giustizia, le ragioni del no” con un incontro pubblico. L’appuntamento è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L'iniziativa intende approfondire le motivazioni del no alla riforma e stimolare un confronto aperto sulla questione.
Il Partito democratico della Città di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia con un incontro pubblico in programma lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso la sede Cgil di via Caduti di Marzabotto. L’iniziativa, dal titolo “Riforma della giustizia, le ragioni del no”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Tajani ha scelto: sarà Mulè il coordinatore della campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia
Leggi anche: Giustizia, Meloni apre la campagna referendaria: «Chiedetevi: la giustizia in Italia funziona bene?» E a sinistra: «A casa non ci andiamo, chiaro?»
Referendum, Serracchiani: senza informazione voto meno libero; Elezioni, il Pd avvia i confronti nei circoli; Referendum, l’affondo di Schlein: «Riforma non migliora il sistema della giustizia»; Referendum sulla giustizia, il comitato del no prepara la campagna.
Riforma della giustizia, il Pd apre la campagna referendaria a Rimini: “Le ragioni del No” - All’incontro interverranno le associazioni che hanno dato vita al Comitato per il No, tra cui ANPI e CGIL, rappresentate dal presidente comunale Andrea Caputo ... chiamamicitta.it
Referendum riforma Giustizia, dibattito con Gaia Tortora e Antonio Di Pietro
Dritto e rovescio. . Un acceso confronto tra Tommaso Cerno e Brando Benifei (Partito Democratico) a #drittoerovescio sul tema della legittima difesa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.