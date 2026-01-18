Al referendum sulla Giustizia, è importante esprimere il proprio voto. Votare Sì significa contribuire a riforme fondamentali, mentre il fronte del no evidenzia le criticità di un sistema ancora da migliorare. Come raccontava Erodoto, un giudice che si faceva arbitro di pace poteva, in certi casi, assumere poteri straordinari. È proprio questa consapevolezza che rende essenziale partecipare e sostenere cambiamenti concreti.

Racconta Erodoto che i Medi, versando in pessime acque di anarchia, si rivolgevano al giudice Deioce per dirimere le loro questioni. e che (la faccio breve) Deioce da giudice divenne re. Come tutti i miti seri, anche questo è verisimile: in politica, i vuoti si riempiono. Successe ai Medi, successe all’Italia degli anni 1970-80, quando i governi cadevano come foglie d’autunno (erano, letteralmente, balneari!), e la qualità dei parlamentari andava peggiorando di anno in anno. Dei tre poteri, l’ esecutivo e il legislativo erano in evidente crisi e collasso; e non restava che il giudiziario. I giudici allargarono i loro spazi, e non perché intervenissero modifiche istituzionali, ma perché la pubblica opinione mostrò loro quel consenso che i due altri poteri più non riscuotevano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessario

Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Ceccanti: «La Sinistra che vota Sì al referendum sulla giustizia»

Leggi anche: Quando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum sulla giustizia: firma online contro la riforma NordioUn'altra idea di Giustizia; Al via la campagna per il No al referendum sulla giustizia, il 10 gennaio l’evento a Roma; Referendum giustizia, decisa la data: si vota il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum sulla giustizia: quando si vota e tutto quello che devi sapere - Manca solo il decreto formale del Presidente della Repubblica per rendere definitive le date. greenme.it