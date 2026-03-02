Pagelle Pisa-Bologna 0-1 i voti della sfida | Odgaard la decide all’ultimo

Nel match tra Pisa e Bologna, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Odgaard, deciso all’ultimo minuto. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha ottenuto così il suo quinto risultato positivo consecutivo, contando campionato ed Europa League. La partita si è conclusa con il Bologna che ha mantenuto la porta inviolata e ha conquistato tre punti importanti.

Ancora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila. Una partita non facile per i rossoblu che riescono a sbloccarla solo nel finale dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi con il Pisa che ha provato, senza successo, a trovare il successo. Nel finale della partita è giunto il gol del centrocampista offensivo danese che permette ai rossoblu di tornare all'ottavo posto in classifica superando il Sassuolo e provando ad avvicinarsi all'Atalanta. Decisivo Skorupski tra gli ospiti con il portiere polacco che è riuscito a salvare la squadra in più di un'occasione. Per il Pisa una sconfitta che sa di fine dei sogni salvezza a undici partite dalla conclusione del campionato.