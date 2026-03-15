PAGELLE E TABELLINO Lazio-Milan | Isaksen spegne i sogni scudetto di Allegri

Nella partita dello Stadio Olimpico, la Lazio ha battuto il Milan nel posticipo della 29ª giornata di Serie A. La squadra biancoceleste ha ottenuto la vittoria grazie a un gol di Isaksen, impedendo così al Milan di avvicinarsi alla vetta della classifica. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con alcuni considerati top e altri flop, in una sfida che ha visto protagonisti i due club.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A La Lazio sconfigge il Milan, nel posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Un risultato a sorpresa che suona come una beffa tremenda per gli uomini di Allegri, che rischiano di mettere la parola fine alla corsa scudetto. I rossoneri non solo non approfittano del mezzo passo falso dell’Inter contro l’Atalanta, ma perdono addirittura un punto in classifica, portandosi opra a meno otto dagli uomini di Chivu. I biancocelesti di Maurizio Sarri portano a casa un successo inutile per la classifica, ma che potrebbe regalare motivazioni importanti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Lazio-Milan: Isaksen spegne i sogni scudetto di Allegri Articoli correlati Leggi anche: Allegri spegne i sogni Scudetto: il Milan blinda la Champions e ignora l’Inter PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibileVoti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Aggiornamenti e notizie su PAGELLE E TABELLINO Lazio Milan Isaksen... Temi più discussi: Lazio-Atalanta 2-2, pagelle e tabellino: Dele-Bashiru ispirato, Dia cinico, Pasalic croce e delizia, Musah risolutore; Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a Sarri; Cancellieri trasforma la Lazio, Marusic punisce Muric: Sarri batte Grosso; Lazio, ritorno al successo: Marusic al 92' stende 2-1 il Sassuolo. Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Isaksen incontenibile, Motta non fa rimpiangere Provedel, Leao delude, Estupinan rovina tutto dopo il derbyI biancocelesti spazzano via i sogni Scudetto del Milan centrando il secondo successo consecutivo in casa, festeggiando al meglio il ritorno dei propri tifosi allo stadio. msn.com Lazio Milan 1-0: la decide Isaksen! Seconda vittoria consecutiva per i biancocelestiLazio Milan: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Lazio e Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 p ... lazionews24.com Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook SERIE A, la classifica in zona Europa dopo Lazio-Milan 1-0 x.com