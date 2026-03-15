PAGELLE E TABELLINO Lazio-Milan | Isaksen spegne i sogni scudetto di Allegri

Da calciomercato.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita dello Stadio Olimpico, la Lazio ha battuto il Milan nel posticipo della 29ª giornata di Serie A. La squadra biancoceleste ha ottenuto la vittoria grazie a un gol di Isaksen, impedendo così al Milan di avvicinarsi alla vetta della classifica. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con alcuni considerati top e altri flop, in una sfida che ha visto protagonisti i due club.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A La Lazio sconfigge il Milan, nel posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Un risultato a sorpresa che suona come una beffa tremenda per gli uomini di Allegri, che rischiano di mettere la parola fine alla corsa scudetto. I rossoneri non solo non approfittano del mezzo passo falso dell’Inter contro l’Atalanta, ma perdono addirittura un punto in classifica, portandosi opra a meno otto dagli uomini di Chivu. I biancocelesti di Maurizio Sarri portano a casa un successo inutile per la classifica, ma che potrebbe regalare motivazioni importanti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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