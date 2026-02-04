Allegri spegne i sogni Scudetto | il Milan blinda la Champions e ignora l’Inter

Massimiliano Allegri chiude definitivamente i sogni di Scudetto del Milan, che si concentra ora sulla Champions League. Nonostante le vittorie recenti, l’allenatore mantiene un atteggiamento prudente e concentrato, ignorando le voci sulla corsa al titolo nazionale e puntando tutto sulle coppe. I rossoneri, sotto la sua guida, si blindano in Europa e lasciano alle spalle l’Inter, senza lasciarsi distrarre da altre voci di mercato o ambizioni interne.

Massimiliano Allegri si gode una delle versioni più brillanti del suo Milan, ma non cambia di un millimetro la linea comunicativa che sta caratterizzando la sua gestione rossonera. Dopo il netto successo ottenuto al Dall'Ara contro il Bologna, che riporta il Diavolo a sole cinque lunghezze dalla capolista Inter, il tecnico livornese ha preferito gettare acqua sul fuoco delle ambizioni tricolori, preferendo guardare lo specchietto retrovisore. «Più importante guardare dietro perché il campionato è lungo», ha ammonito l'allenatore ai microfoni di DAZN, sottolineando come il distacco di sette punti sulla Roma quinta in classifica sia, ad oggi, il dato statistico che più conta per la pianificazione del club.

