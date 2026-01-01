Libri rari abbandonati la scoperta di Gioffré | Tanti non li sanno più leggere li lascio ai cinghiali?
Gioffré racconta la sua passione per i libri rari abbandonati, spesso dimenticati o trascurati. Molti non ne conoscono più il valore e preferiscono lasciarli al loro destino. Tuttavia, alcuni appassionati sono disposti a rischiare notti fredde per salvare testi preziosi, contribuendo a preservare un patrimonio culturale spesso trascurato. Questa storia invita a riflettere sull’importanza di conservare e apprezzare i libri, anche quelli meno conosciuti.
C'è chi i libri li ama tanto da uscire in una notte d'inverno per salvare un piccolo bottino di testi abbandonati. Che si rivelerà poi un tesoro culturale.Protagonista di questa storia, che lui stesso racconta sulla sua pagina Facebook, è Santo Gioffré. Il medico e scrittore di Seminara, con la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Bimbi nel bosco, la madre è con loro in casa famiglia: “Li vedo stranamente euforici, non li lascio da soli”
Leggi anche: “Li aveva nascosti lì”. Mamma uccide i due figli appena partoriti: la scoperta choc in casa
AMOR LIBRORUM: L’ECO DELLA STORIA TRA LE PAGINE DI GIRGENTI Un viaggio straordinario attraverso il tempo, tra le pagine di libri rari e testimonianze scritte, per celebrare la memoria e la cultura di una terra che ha affascinato i viaggiatori di ogni epo - facebook.com facebook
Ci sono libri, rari, che riempiono il tuo tempo di una bellezza che pare solida. Che descrivono l'ansia e la tristezza con una scrittura quasi impalpabile. Capolavoro. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.