Libri rari abbandonati la scoperta di Gioffré | Tanti non li sanno più leggere li lascio ai cinghiali?

Gioffré racconta la sua passione per i libri rari abbandonati, spesso dimenticati o trascurati. Molti non ne conoscono più il valore e preferiscono lasciarli al loro destino. Tuttavia, alcuni appassionati sono disposti a rischiare notti fredde per salvare testi preziosi, contribuendo a preservare un patrimonio culturale spesso trascurato. Questa storia invita a riflettere sull’importanza di conservare e apprezzare i libri, anche quelli meno conosciuti.

