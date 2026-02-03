La sala ex Poste a Carpi apre con la mostra su Istria Fiume e Dalmazia a cura dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia
La sala ex Poste di Carpi riapre al pubblico con una mostra dedicata a Istria, Fiume e Dalmazia. L’esposizione, curata dall’Associazione Venezia Giulia Dalmazia, inaugura proprio nel Giorno del Ricordo, giovedì 5 febbraio. L’evento vuole mettere in luce la storia e la cultura di queste terre, aprendo uno spazio che da ora in poi ospiterà esposizioni temporanee. La riapertura segna anche il ritorno di un luogo storico, ora destinato a diventare un punto di riferimento per iniziative culturali e
È una mostra organizzata dall’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, in occasione del Giorno del Ricordo, a inaugurare, da giovedì 5 febbraio, la sala ex Poste nella sua nuova destinazione di spazio aperto alle esposizioni temporanee curate, preferibilmente, da soggetti senza scopo di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Inaugurato un campo da basket che per metà è in Italia e per metà in Slovenia È l'ultimo esempio di tante attività presenti in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Sport transfrontaliero. Modello di convivenza per superare i confini
Natale 2025 in Dalmazia
