La sala ex Poste a Carpi apre con la mostra su Istria Fiume e Dalmazia a cura dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia

La sala ex Poste di Carpi riapre al pubblico con una mostra dedicata a Istria, Fiume e Dalmazia. L’esposizione, curata dall’Associazione Venezia Giulia Dalmazia, inaugura proprio nel Giorno del Ricordo, giovedì 5 febbraio. L’evento vuole mettere in luce la storia e la cultura di queste terre, aprendo uno spazio che da ora in poi ospiterà esposizioni temporanee. La riapertura segna anche il ritorno di un luogo storico, ora destinato a diventare un punto di riferimento per iniziative culturali e

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.