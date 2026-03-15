I vigili del fuoco di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, hanno passato più di otto ore a lavorare senza sosta per salvare Teddy, un piccolo cane rimasto intrappolato in un cunicolo. L’intervento è stato necessario per liberare l’animale, rimasto bloccato in un passaggio sotterraneo. L’operazione si è conclusa con successo e il cane è stato messo in salvo.

Nel cuore della provincia di Frosinone, a Villa Santa Lucia, si è svolta una operazione di soccorso che ha richiesto oltre otto ore di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco per liberare un piccolo cane rimasto intrappolato in un cunicolo. Il cucciolo, identificato come Teddy, era bloccato all’interno di un condotto per lo scolo delle acque situato nel cortile di un’abitazione privata. L’intervento ha coinvolto non solo le squadre locali ma anche due unità specializzate giunte dalla direzione regionale del Lazio. La complessità dell’operazione risiede nello spazio angusto dove l’animale era finito, rendendo impossibile un recupero rapido e richiedendo l’impiego di tecniche avanzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ottore di lavoro: i Vigili salvano Teddy dal cunicolo

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