Cagnolino intrappolato in una tubatura i Vigili del fuoco salvano il piccolo Teddy – Il video

I vigili del fuoco di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, hanno trascorso più di otto ore per liberare Teddy, un cagnolino rimasto intrappolato in una tubatura usata per lo scolo delle acque nel cortile di una casa. L’intervento si è concluso con successo, permettendo al piccolo animale di tornare in salvo. Un video mostra le operazioni di salvataggio.

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 "A Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, i vigili del fuoco hanno operato per oltre 8 ore per salvare Teddy, un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo per lo scolo delle acque all'interno del cortile di un'abitazione. Raggiunto dalla squadra nello spazio angusto, l’animale è stato recuperato e riportato all’esterno in sicurezza con un intervento lungo e complesso, che rientra nelle competenze attribuite al Corpo. Con la squadra hanno operato due unità esperte USAR (Urban Search and Rescue) giunte in rinforzo dalla direzione regionale Lazio, operatori di mezzi speciali", il messaggio sui social del Vigili del Fuoco dopo il salvataggio di Teddy. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Vigili del fuoco e Polizia salvano un cigno intrappolato in un lago ghiacciato: il video del salvataggio

Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano una cagnolina con i suoi 2 cuccioli bloccati in una tubaturaDecine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco a Cosenza, nella giornata di sabato, a causa del maltempo.

Aggiornamenti e notizie su Cagnolino intrappolato in una tubatura...

Temi più discussi: Cade nel pozzo e vola per sei metri: salvato un cagnolino di appena un chilo e mezzo; Vigili del fuoco salvano la cagnolina Milly; Cane intrappolato in una tubatura salvato dai vigili del fuoco; CANE INTRAPPOLATO IN UN TUBO DI 10 METRI: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO IN VIA PISCINARA.

Cagnolino intrappolato in una tubatura, i vigili del fuoco salvano il piccolo Teddy(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 A Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, i vigili del fuoco hanno operato per oltre 8 ore per salvare Teddy, un cagnolino rimasto bloccato in un cunicolo pe ... msn.com

Cane intrappolato in una tubatura salvato dai vigili del fuocoLe operazioni di recupero dell’animale, in buono stato ma visibilmente spaventato, si sono protratte per diverse ore a causa del poco spazio ... latinaoggi.eu

Il provvedimento del questore dopo gli accertamenti dei Vigili del fuoco sulla discoteca. Nelle stesse ore controlli di Polizia e Carabinieri in tutto il Garda - facebook.com facebook

Sassari, auto in fiamme nella notte: intervengono vigili del fuoco e polizia x.com