In fiamme un annesso agricolo I vigili del fuoco salvano un cane dal rogo

Nella notte, i vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per un incendio in un annesso agricolo a San Giovanni Valdarno. Durante l’intervento, sono riusciti a mettere in sicurezza l’edificio e a salvare un cane rimasto intrappolato tra le fiamme. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza degli animali e delle persone coinvolte.

I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato un annesso agricolo a San Giovanni Valdarno. Le fiamme hanno coinvolto alcune strutture al cui interno si trovavano macchine agricole e altre attrezzature.

Vasto incendio a San Giovanni Valdarno, distrutti strutture agricole e macchinari - Vigili del fuoco arrivati da Montevarchi, Arezzo, Figline Valdarno e Prato per fronteggiare le fiamme. lanazione.it

Incendio nella notte, annessi agricoli in fiamme - Incendio nella notte in alcuni annessi agricoli situati a San Giovanni Valdarno. teletruria.it

