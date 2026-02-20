2 mesi senza rete | famiglia isolata a Pesaro fibra ottica KO 15

Una famiglia di Pieve di Cagna, frazione di Pesaro, ha vissuto oltre due mesi senza rete internet e telefono, a causa di un guasto alla fibra ottica. La causa principale è stata un problema tecnico che ha colpito i cablaggi nella zona, lasciando la famiglia isolata e senza possibilità di comunicare con l'esterno. La situazione si è protratta finché i tecnici non hanno risolto il problema, lasciando la famiglia senza connessione per tutto questo periodo. La mancanza di servizi ha creato molti disagi nella vita quotidiana.

La Connessione Interrotta: Una Famiglia Pesarese Isolata nel 2026. Una famiglia di Pieve di Cagna, frazione di Pesaro, è rimasta senza linea telefonica e connessione internet per oltre due mesi, a partire dall'Epifania. Il disservizio, causato da problematiche legate all'installazione e al ripristino della fibra ottica, ha generato frustrazione e difficoltà nella vita quotidiana, con ripetuti mancati appuntamenti per la riparazione e un servizio di assistenza che si è dimostrato inefficace. La vicenda mette in luce le criticità dell'estensione della banda ultralarga in alcune aree del paese. L'Odissea della Fibra: Dalla Promessa all'Interruzione.