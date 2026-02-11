Nel Giorno del Ricordo, Davide Bergamini ha partecipato alla commemorazione alla Camera dei Deputati. Alla cerimonia erano presenti il Presidente Sergio Mattarella. Bergamini ha sottolineato l’importanza di ricordare gli errori del passato per non ripeterli in futuro.

"Nel Giorno del Ricordo, ho partecipato alla commemorazione alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rendere omaggio ai Martiri delle Foibe e a tutte le vittime di una delle pagine più dolorose e a lungo dimenticate della nostra storia nazionale", dichiara Davide Bergamini, sindaco e parlamentare di Forza Italia. "Ricordare – prosegue – non è un esercizio formale, ma un dovere civile e morale. È fondamentale tramandare alle nuove generazioni questi messaggi, ricordare gli errori del passato per evitare di commetterli in futuro. La memoria deve essere uno strumento di conoscenza, ma anche di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bergamini (Forza Italia): "Ricordare gli errori del passato per evitare di commetterli in futuro"

