Oltre 29 milioni di euro di servizi socio assistenziali e sociosanitari erogati alla popolazione pratese per un totale di 12.376 persone prese in carico nel 2024. Un dato in aumento rispetto al 2023, quando erano state 12.052 le persone prese in carico (28 milioni il bilancio del Consorzio). Questi numeri fotografano l’azione della Società della Salute area pratese, che ha approvato il bilancio consuntivo 2024, presentando il rendiconto all’assemblea dei soci. Nel 2024 le persone prese in carico nell’ambito degli interventi a favore dei minori e delle famiglie sono state 1.245, per una spesa totale di 8 milioni di euro (nel 2023 erano 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società della Salute. Servizi per 29 milioni. Aumenta il numero delle persone seguite

Leggi anche: A Genova aumenta il numero di tassisti abilitati al trasporto di persone con disabilità

Leggi anche: Dove si fanno più incidenti in Italia: aumenta il numero delle vittime in autostrada

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Approvata la delibera sullo stato di salute delle società legate al Comune. Zanca: "Provvedimenti per rimediare alle criticità rilevate dalla Corte dei conti" . - facebook.com facebook