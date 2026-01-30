Nuovo ospedale di Terni settimana di ‘fuoco’ | Guardiamo al lungo periodo e al diritto alla salute dei cittadini

Questa settimana si preannuncia decisiva per il nuovo ospedale di Terni. Due appuntamenti importanti richiamano l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni. Si aspetta di capire quali decisioni saranno prese e come si svilupperanno le prossime fasi del progetto. La questione resta al centro del dibattito pubblico, tra promesse e preoccupazioni.

Il presidente della terza commissione regionale Luca Simonetti: “L’obiettivo è arrivare a una scelta chiara, fondata su criteri oggettivi, sostenibili e verificabili” Una settimana di ‘fuoco’ sul tema del nuovo ospedale di Terni. Sono due gli appuntamenti da mettere in agenda e monitorare con attenzione. Il primo è di carattere puramente istituzionale e scaturisce dalla convocazione dell’audizione nel complesso di Arpa. Il presidente della terza commissione regionale, Luca Simonetti, dando seguito alla richiesta dei capigruppo di palazzo Spada, ha convocato l’incontro in programma lunedì 2 febbraio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Nuovo Ospedale Terni

Il nuovo fast track oculistico all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi rappresenta un sistema organizzativo che coinvolge professionisti, enti e volontari.

Le recenti dichiarazioni della Regione sul nuovo ospedale di Terni hanno suscitato diverse preoccupazioni tra i cittadini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nuovo Ospedale Terni

Argomenti discussi: Nuovo ospedale di Terni, avanti con un percorso condiviso e fortemente voluto dalla presidente Proietti; Nuovo ospedale di Terni, il sit-in a Perugia: Duecentottanta milioni sono meno di settecentottanta; Bandecchi pronto per sit-in alla Regione per il nuovo ospedale di Terni; Nuovo ospedale Terni, in Commissione Proietti e i capigruppo del consiglio comunale.

Nuovo ospedale Terni, in Commissione Proietti e i capigruppo del consiglio comunaleE’ in arrivo un’altra seduta della Terza commissione consiliare della Regione con focus sul nuovo ospedale di Terni. Questa volta sono chiamati in causa anche i capigruppo del consiglio comunale della ... umbria24.it

Audizione a Terni sul nuovo ospedale da parte Commissione AssembleaCon l'audizione convocata per lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 12 a Terni, presso gli uffici dell'Arpa, prosegue un percorso serio, condiviso e strutturato sul nuovo ospedale di Terni, fortemente volu ... ansa.it

Nell’ambito dei lavori del cantiere del nuovo ospedale Gaslini - facebook.com facebook

Nuovo ospedale Terni, in Commissione Proietti e i capigruppo del consiglio comunale x.com