Ospedale di Lugo | 69enne ubriaco morde e colpisce i

Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo di 69 anni, residente a Ravenna e senza precedenti penali, ha causato scompiglio al pronto soccorso dell’ospedale di Lugo. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha colpito e morso alcuni operatori presenti, creando una situazione di tensione e necessitando di intervento delle forze dell’ordine.

Nella notte tra venerdì e sabato, il pronto soccorso dell’ospedale di Lugo è diventato teatro di un drammatico scontro fisico che ha coinvolto un uomo di 69 anni, residente a Ravenna e privo di precedenti penali. Il paziente, in evidente stato di alterazione alcolica e con lesioni alla testa, ha minacciato la vita del personale sanitario prima di aggredire fisicamente due agenti dei carabinieri intervenuti per ripristinare l’ordine pubblico. L’uomo, descritto come di corporatura robusta, non si è limitato alle parole: ha colpito un militare alla spalla destra e morso un dito all’altro, provocando ferite stimabili in cinque giorni di guarigione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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