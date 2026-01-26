Si accascia in strada a Collegno 69enne rianimato sul posto poi trasportato all’ospedale di Rivoli

Un uomo di 69 anni si è improvvisamente accasciato in strada a Collegno, in via Niccolò Tommaseo, questa mattina poco prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno rianimato e successivamente trasportato all’ospedale di Rivoli per ulteriori cure. Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.

Un uomo si è accasciato improvvisamente a terra sul marciapiede in via Niccolò Tommaseo a Collegno. È successo questa mattina, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 10. Il caso vuole che nelle vicinanze ci siano tre infermieri del 118. Non sono in servizio, ma sono addestrati all’emergenza e non perdono tempo: iniziano le manovre rianimatorie e allertano la centrale operativa del 118 di Torino di Azienda Zero, che invia - come da procedura interna - il mezzo di soccorso avanzato più vicino. In questo caso viene inviata un’ambulanza con un infermiere a bordo. Lo stesso protocollo prevede anche che, in base alle condizioni del paziente, possa essere inviato sul posto un secondo mezzo con il medico.🔗 Leggi su Torinotoday.it

