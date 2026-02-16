Ubriaco morde un poliziotto che cercava di calmarlo il fratello aggredisce l' agente | arrestati

Un incidente a Marcianise ha portato all’arresto di due fratelli, dopo che entrambi hanno aggredito un poliziotto nel tentativo di sfuggire a un controllo. La scena si è svolta in strada, quando gli agenti hanno cercato di calmare uno dei due, già visibilmente ubriaco, che ha morso un agente. Il fratello, intervenuto in suo aiuto, ha poi affrontato anche lui gli agenti, scagliandosi contro di loro. I due uomini di 28 e 32 anni sono stati portati in caserma, accusati di aver insultato, resistito e ferito un pubblico ufficiale.

Sono finiti in manette due fratelli di Marcianise di 28 e 32 anni, responsabili di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso, opponendosi all'accertamento, ha poi iniziato ad inveire contro gli operatori, dimenandosi con calci e pugni, fino ad arrivare a ferire con un morso la mano di un agente. Nella confusione generatasi durante la breve colluttazione, è intervenuto un secondo ragazzo con minacce ed aggressioni fisiche, nel tentativo di bloccare l'operatore che stava facendo salire a bordo della pattuglia il giovane fermato poco prima. Arrestati entrambi i congiunti, all'esito del rito direttissimo dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata applicata loro la misura cautelare dell'obbligo di firma.