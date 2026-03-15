La cerimonia degli Oscar 2026 si avvicina e si terrà questa sera al Dolby Theatre di Los Angeles. La pellicola

La notte delle stelle si prepara a Los Angeles, dove il Dolby Theatre ospiterà la 98esima cerimonia degli Oscar alle 23.30 di stasera per gli italiani. Il comico Conan O’Brien guiderà lo spettacolo che vedrà la consegna di 24 statuette, includendo per la prima volta un premio dedicato al casting. In Italia l’evento sarà trasmesso su Rai1 e RaiPlay, mentre sul tappeto rosso di Hollywood Boulevard si snoderanno trecento metri di passerella illuminata dai riflettori. Il verdetto finale arriverà all’alba del lunedì, verso le 5 del mattino ora italiana, chiudendo una gara dominata da Sinners – I Peccatori di Ryan Coogler con 16 candidature. Tuttavia, il cinema italiano non è assente dalla competizione, sebbene la rappresentanza vada a un film internazionale diretto da Joachim Trier. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Sinners con 16 nomination domina la gara

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