Oscar 2026 | Sinners batte record con 16 nomination contro

L’edizione degli Oscar 2026 vede Sinners di Ryan Coogler ottenere 16 nomination, stabilendo un record nella storia della manifestazione. La pellicola di Coogler compete in undici categorie principali, mentre un altro film di Paul Thomas Anderson, intitolato Una Battaglia Dietro L’altra, è candidato in un numero simile di premi. La serata promette di essere molto movimentata, con queste due produzioni protagoniste di un confronto diretto.

La notte degli Oscar del 2026 si preannuncia come uno scontro epico tra due visioni cinematografiche opposte, dove Una Battaglia Dietro L’altra di Paul Thomas Anderson e Sinners di Ryan Coogler si sfidano in undici categorie chiave. Mentre il film di Coogler arriva con un record di sedici nomination e incassi globali da 370 milioni contro costi quadruplicati, l’opera di Anderson rappresenta il cinema d’autore con tredici candidature. La cerimonia, che si terrà domenica notte su Rai con Alberto Matano alla conduzione, promette di essere un evento carico di emozioni, con una nuova categoria dedicata al casting e un tributo funebre per le icone cadute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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