La cerimonia degli Oscar del 2026 si svolgerà al Dolby Theater di Los Angeles tra il 15 e il 16 marzo. Quest’anno, un film ha ottenuto 16 nomination, stabilendo un nuovo record per le candidature agli Oscar. La notte promette di essere un evento di grande attenzione nel mondo del cinema, con molte pellicole e artisti in corsa per i prestigiosi riconoscimenti.

La notte tra il 15 e il 16 marzo del 2026 si preannuncia come un momento di svolta per l'industria cinematografica, con la cerimonia degli Oscar che si terrà al Dolby Theater di Los Angeles. In questa edizione, caratterizzata da una competizione serrata, i film candidati spaziano dalla rielaborazione gotica di Frankenstein alla cronaca sportiva di Formula 1, coprendo generi che vanno dall'horror politico al dramma shakespeariano. La Rai 1 trasmetterà in diretta l'evento, condotto ancora una volta da Conan O'Brien, offrendo agli spettatori italiani la possibilità di seguire dal vivo le assegnazioni dei premi nelle 24 categorie previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Sinners batte record con 16 nomination

Da Frankenstein a F1: tutti i film candidati agli Oscar 2026La cerimonia si terrà al Dolby Theater di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo. I favoriti sono Sinners di Ryan Coogler con 16 candidature e Una ... repubblica.it

Oscar 2026, tutte le nomination: record di candidature per Sinners, DiCaprio sfida ancora Chalamet. Kate Hudson e Emma Stone in lizza come migliore attriceTra i due litiganti, il terzo e il quarto godono. Se dall’Europa gli occhi sulle nomination agli Oscar 2026 erano puntati su Marty Supreme e Una battaglia dopo l’altra, a stracciare ogni record ci ha ... ilfattoquotidiano.it

