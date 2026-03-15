Notte degli Oscar 2026 | dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube dove vedere la cerimonia

La notte degli Oscar 2026 si svolgerà tra il 15 e il 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa in diretta anche in Italia, con uno speciale su Rai1 condotto da Alberto Matano e sarà disponibile su YouTube. Gli appassionati di cinema potranno seguire l’evento attraverso queste piattaforme.

La notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia. L'appuntamento è su Rai1 o RaiPlay, oppure si potranno recuperare degli estratti anche su YouTube. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Alberto Matano confermato alla guida della Notte degli Oscar su Rai1Il prestigioso appuntamento con la 98esima edizione degli Academy Awards torna sulla rete ammiraglia con Alberto Matano L’attesa per l’evento…... Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti(Adnkronos) – La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Approfondimenti e contenuti su Alberto Matano Temi più discussi: Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta su Rai1; Oscar 2026 su Rai 1, Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta: orario, ospiti e dove vederlo; Oscar 2026, in diretta su Rai 1 con Alberto Matano: tutte le anticipazioni; Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione. Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia ... fanpage.it Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti(Adnkronos) - La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Gli 'Oscars – La notte in diretta' va in onda oggi, domenica 15 marzo, a partire ... msn.com Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano facebook Funerali Enrica Bonaccorti, da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano: tutti i vip presenti x.com