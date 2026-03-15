Oscar 2026 con Alberto Matano su Rai1 | orario e ospiti

La cerimonia degli Oscar 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai1 e avrà come conduttore Alberto Matano. La trasmissione prevede la partecipazione di vari ospiti, mentre il programma sarà visibile a partire dall’orario stabilito. La notizia è stata comunicata dall’agenzia Adnkronos, confermando la presenza di una copertura dettagliata dell’evento.

(Adnkronos) – La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Gli 'Oscars – La notte in diretta' va in onda oggi, domenica 15 marzo, a partire dalle 23.30. Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia. Insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O'Brien. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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