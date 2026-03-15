OSCAR 2026 | LA LUNGA NOTTE DEL CINEMA SU RAI1 CON MATANO E TANTI OSPITI

La cerimonia degli Oscar 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai1 domenica 15 marzo a partire dalle 23. La trasmissione si intitola “Oscars – La Notte in Diretta” e sarà condotta da Matteo Matano, con la partecipazione di diversi ospiti. L’evento si svolge nel contesto della tradizionale premiazione cinematografica americana, attirando l’attenzione di pubblico e media italiani.

L’attesa cerimonia degli Academy Awards® anche quest’anno sarà trasmessa in diretta su Rai1 con “ Oscars – La Notte in Diretta ”, domenica 15 marzo a partire dalle 23.30. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo. La scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia. Insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - OSCAR 2026: LA LUNGA NOTTE DEL CINEMA SU RAI1 CON MATANO E TANTI OSPITI Articoli correlati Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti(Adnkronos) – La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia. Tutti gli aggiornamenti su OSCAR 2026 LA LUNGA NOTTE DEL CINEMA SU... Temi più discussi: Cerimonia di premiazione degli Oscar 2026: la lunga notte (con red carpet) al Pop Up Cinema; Oscar 2026, srotolato il tappeto rosso che domenica accoglierà le star; Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Da Frankenstein a F1: tutti i film candidati agli Oscar 2026. Pronostici Oscar 2026: vincerà tutto Sinners ? Ecco la nostra previsione, categoria per categoriaIn attesa di scoprire i veri vincitori, abbiamo stilato la lista dei nostri pronostici agli Oscar 2026: ecco film, registi, attori e attrici che secondo noi vinceranno gli Academy Awards ... vogue.it Oscar 2026 su Rai 1, Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta: orario, ospiti e dove vederloGli Oscar 2026 su Rai 1 avranno ancora una volta una lunga diretta dedicata alla notte più importante del cinema mondiale. Domenica 15 marzo 2026, a partire dalle 23.30, la rete ... ilmessaggero.it