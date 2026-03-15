A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar 2026, prevista per domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, è stato annunciato il divieto di partecipazione per Motaz Malhees. La decisione si aggiunge a quelle prese in passato nei confronti di Will Smith e Bill Cosby, che avevano subito analoghi provvedimenti. La serata si svolgerà come di consueto, senza la presenza di Malhees.

Nella notte di domenica 15 marzo 2026, come da tradizione al Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 98esima edizione degli Academy Awards. Non tutti, però, nonostante una candidatura, potranno prendere parte alla cerimonia. L’attore palestinese Motaz Malhees non riuscirà a raggiungere la California perché impossibilitato a entrare negli Stati Uniti proprio a causa della propria nazionalità. Si tratta di un vero e proprio ban, il più ingiusto di quelli mai applicati agli Oscar. Motaz Malhees non ci sarà agli Oscar 2026. “Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti perché sono un cittadino palestinese. Fa male ma questa è la verità” lo ha scritto in un post sul suo profilo Instagram Motaz Malhees. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oscar 2026, a Motaz Malhees vietata la partecipazione. Capitò anche a Will Smith e Bill Cosby: il motivo del ban

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L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà agli Oscar: “Non posso entrare negli Usa”Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar, in programma il 15 marzo.

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