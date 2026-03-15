L'attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà alla cerimonia degli Oscar 2026 perché gli Stati Uniti gli hanno vietato l'ingresso. Malhees è uno dei protagonisti del film

«Ho deciso di fare l’attore dopo l'assassinio del mio amico», aveva dichiarato l'attore in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. «Non per la fama, i riflettori o il lusso, ma per essere un messaggero che diffonde la verità sul mio Paese e il mio popolo. Perché sembra che a nessuno importi. Solo negli ultimi due anni il mondo ha iniziato a rendersi conto dell’incubo in cui viviamo, ed è triste. È da 77 anni che i palestinesi sono colonizzati, sottoposti a pulizia etnica, uccisi, torturati». Un messaggio che è arrivato forte e chiaro nel film di cui Malhes è tra i protagonisti: la storia di una bambina palestinese di cinque anni, Hind Rajab ma anche la storia di una ferita aperta, quella del massacro ancora in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, l'attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà alla cerimonia: «Gli Usa mi hanno vietato l'ingresso»

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«Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. Sono palestinese e resto in piedi con orgoglio e dignità. Sarò lì con lo spirito. La nostra storia è più grande di ogni ostacolo e verrà ascoltata». Motaz Malhees, attore palestinese tra i volti principali del film candi facebook

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