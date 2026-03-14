L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà alla cerimonia degli Oscar prevista per il 15 marzo. Ha dichiarato di non poter entrare negli Stati Uniti, motivo per cui non sarà presente alla manifestazione. La sua assenza è stata confermata poco prima dell’evento, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o conseguenze.

Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar, in programma il 15 marzo. L’attore – tra i protagonisti del film “ La voce di Hind Rajab ” (candidato a Miglior film internazionale) di Kaouther Ben Hania – ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia che non gli “è permesso entrare negli Stati Uniti perché sono un cittadino palestinese. Fa male ma questa è la verità “, scrive l’attore, che sottolinea: “Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. Sono palestinese e resto in piedi con orgoglio e dignità. Sarò lì con lo spirito. La nostra storia è più grande di ogni ostacolo e verrà ascoltata”. Vincitore del Leone d’Argento all’ 82esima Mostra del Cinema di Venezia, “ La voce di Hind Rajab ” riporta lo spettatore al 29 gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà agli Oscar: “Non posso entrare negli Usa”

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