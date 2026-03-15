Ortopedia e traumatologia conferito l' incarico di primario ma il reparto non esiste

All'ospedale Spaziani di Frosinone è stato conferito l'incarico di primario di ortopedia e traumatologia, nonostante il reparto non sia ancora stato istituito. La nomina è avvenuta tramite la delibera n. 1234, ma attualmente non esiste una struttura dedicata a questa specialità all’interno della struttura sanitaria. La situazione ha suscitato attenzione e discussioni tra le figure coinvolte nel settore sanitario locale.

Il caso all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. La denuncia arriva dall'UGL Salute Rosa Roccatani, segretaria della UGL Salute Frosinone, ha dichiarato: “Ci troviamo di fronte a una situazione quantomeno bizzarra. Si procede al conferimento di un incarico di responsabilità, con relativo onere economico a carico dei contribuenti, per una funzione che allo stato attuale è priva del relativo reparto. Vero è che si sta procedendo al concorso pubblico per l’assunzione di n. 10 medici specialisti in Ortopedia e traumatologia, così come si sta procedendo all’avviso pubblico per l’incarico di direttore della UOC in oggetto indicata, ma ci chiediamo se era davvero il caso di attribuire il predetto incarico di responsabile prima ancora di istituire l’indispensabile reparto". 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cyberoo, conferito a Mediobanca l’incarico di corporate broker Primario di Ortopedia accoltellato: è in ripresaMigliorano le condizioni cliniche di Giovanni Zanforlino, 57enne casertano, primario dell'Uoc Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Rocco di... Una raccolta di contenuti su Ortopedia e traumatologia conferito... Temi più discussi: Dipartimenti Area Chirurgia, Diagnostica per Immagini e Area Medica: incarichi di Direttori conferiti; Ospedale Fabrizio Spaziani, scoppia il caso della nomina senza reparto: UGL Salute chiede chiarimenti; Frosinone – Ospedale Spaziani, esplode il caso: Nominato il responsabile di un reparto che ancora non esiste. Como, il nuovo direttore di Ortopedia e Traumatologia del Sant’Anna è Michele Francesco SuraceConcluse le procedure di selezione è stato conferito l’incarico di direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia a Michele Francesco Surace, professore associato all’Università ... comozero.it Premio internazionale per l’ortopedia di Varese: riconoscimento negli Stati Uniti al chirurgo Andrea PautassoIl medico dell’Ospedale di Circolo premiato al congresso mondiale di ortopedia per un video scientifico sulle fratture della glena scapolare. Un risultato che valorizza la ricerca e la chirurgia avanz ... laprovinciadivarese.it Ambulatorio di Ortopedia – Mercoledì 18 Marzo Hai dolori alle articolazioni, alla schiena o hai subito un infortunio Non rimandare la tua salute. Mercoledì 18 Marzo sarà presente in ambulatorio il Dott. Michele Calderaro, specialista in ortopedia, per visite facebook