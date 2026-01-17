Primario di Ortopedia accoltellato | è in ripresa

Le condizioni del primario di Ortopedia Giovanni Zanforlino, 57 anni, sono in miglioramento. L'uomo, attualmente ricoverato all'Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca in seguito a ferite da taglio, era stato portato in codice rosso. La sua situazione clinica sta progressivamente migliorando, grazie alle cure ricevute. Restano le indagini sulle circostanze dell'aggressione, mentre l'ospedale monitora attentamente il decorso.

Migliorano le condizioni cliniche di Giovanni Zanforlino, 57enne casertano, primario dell'Uoc Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca giunto in codice rosso presso il presidio casertano poichè attinto da diverse ferite da taglio. I fendenti hanno colpito il medico alla pleura polmonare e alla milza nella parte finale, ferite profonde svariate centimetri. Stabilizzato grazie all'intervento dei suoi ex colleghi, è stato trasferito nel Reparto di Chirurgia D'Urgenza dove è tutt'ora ricoverato e in osservazione. Il sanitario è giunto in ospedale accompagnato dalla moglie e dal figlio 22enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

