Cyberoo conferito a Mediobanca l’incarico di corporate broker

Cyberoo, azienda specializzata in cybersecurity, ha affidato a Mediobanca il ruolo di corporate broker. La società collaborerà con Alantra per rafforzare i rapporti con gli investitori istituzionali e sostenere le attività di sviluppo e promozione. La scelta di Mediobanca si inserisce nel contesto delle strategie di crescita di Cyberoo, che punta a migliorare le relazioni con il mercato finanziario.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Salute 4.0, arriva il primo atlante digitale per “esplorare” gli organi umani in 3D “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri Cyberoo, società specializzata in cybersecurity per le imprese, ha conferito a Mediobanca l’incarico di corporate broker, che si affiancherà ad Alantra nelle attività di supporto alla società nello sviluppo e nella promozione dei rapporti con gli investitori istituzionali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento delle attività di... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Corte dei Conti, conferito nuovo incarico ad Antonello ColosimoIl consiglio di presidenza della Corte dei Conti ha nominato Antonello Colosimo nuovo presidente della sezione controllo enti, una delle strutture... Omicidio al Rione Libertà, conferito l’incarico per l’autopsia: 60 giorni per la relazioneTempo di lettura: 2 minutiSi è aperta ufficialmente la fase degli accertamenti tecnici nell’inchiesta sulla morte di Mario Capobianco, il 68enne di...