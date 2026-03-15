Sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina, Renè De Silvestro ha vinto l’oro ai Giochi Paralimpici invernali del 2026. La gara si è svolta senza incidenti, e De Silvestro ha concluso con il miglior tempo. Questa vittoria arriva dopo che nel 2013 aveva subito un trauma. La competizione ha visto la presenza di atleti provenienti da diversi paesi.

Sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina, Renè De Silvestro ha conquistato l’oro ai Giochi Paralimpici invernali del 2026. L’atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro ha trasformato il dolore di un incidente del 2013 in una vittoria che sottolinea come lo sport sia un diritto universale privo di barriere. La vittoria non è solo un risultato sportivo, ma diventa il punto di partenza per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di esclusione. Le parole dell’atleta richiamano la prima regola del Decalogo contro le discriminazioni nello sport, un documento nato dalla collaborazione tra Fondazione Milano Cortina 2026, CONI e Comitato Italiano Paralimpico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro a Cortina: De Silvestro vince dopo il trauma del 2013

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