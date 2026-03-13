LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | oro Luchini! E possono imitarlo Perathoner Bertagnolli e De Silvestro!

Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e sui risultati. Durante la giornata, è stato conquistato un oro da parte di un atleta di nome Luchini, che ha ricevuto anche complimenti per la capacità di essere imitato da altri atleti come Perathoner, Bertagnolli e De Silvestro. La diretta è aggiornata costantemente per seguire gli eventi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. In corso le semifinali del torneo a squadre miste. Equilibrio tra Cina e Svezia, 8 pari dopo 7 end. Dopo 6 end invece la Corea del Sud guida sul Canada per 7-4 Come previsto le seconde manche dei giganti maschili inizieranno con un piccolo ritardo. Si partirà alle 13.15 invece dell’orario iniziale (13.00) Si prosegue con la seconda manche del banked slalom SB-LL1 maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: una straordinaria Chiara Mazzel, guidata nell'occasione dall'ottimo Fabrizio Casal, conquista a Cortina d'Ampezzo la medaglia d'argento nello slalom gigante della categoria vision impaired! Per la nostra portacolori - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com