paralimpiadi milano cortina 2026 de silvestro sfiora il podio in superg oro per russia e spagna

Durante la terza giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’atleta italiana De Silvestro si è piazzata vicina al podio nella gara di superG, senza però riuscire a conquistare una medaglia. Sono state assegnate medaglie d’oro alla Russia e alla Spagna, mentre l’Italia ha ottenuto due riconoscimenti, tra cui un oro e un argento.

La terza giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato all’Italia altre due fantastiche medaglia, con l’oro di Chiara Mazzel e l’argento di Giacomo Bertagnolli. Un lunedì dedicato completamente alle gare di superG ed oltre a quelle con gli azzurri medagliati (entrambe nella categoria visually impaired) si sono svolte anche quelle delle categorie standing e sitting. Nella superG femminile standing la medaglia d’oro è andata alla russa Varvara Voronchikhina, che ha dominato la competizione, imponendosi con due secondi di vantaggio sulla francese Aurelie Richard (argento) e la svedese Ebba Aarsjoe (bronzo). Vittoria elvetica, invece, nella gara maschile, con il successo di Robin Cuche, che ha battuto di un secondo l’americano Patrick Halgren, che si è preso la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

