Il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continuano a mantenere posizioni distanti, mentre il tempo passa senza che si arrivi a un accordo. Le tensioni tra i due leader si sono fatte più evidenti negli ultimi mesi, senza segnali di dialogo o compromesso. La situazione rimane incerta, con entrambe le parti ferme sulle proprie posizioni.

Le tensioni emerse tra il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non sembrano essere in fase di risoluzione. Attualmente l’Ungheria non sembra essere intenzionata a voler sbloccare il prestito di 90 miliardi da destinare all’Ucraina. La scelta di Orbán è motivata dal blocco dell’ oleodotto dell’Amicizia, una questione che sta inasprendo le posizioni e i toni. La domanda che i funzionari e i diplomatici di Bruxelles continuano a porsi è: Viktor Orbán toglierà il suo veto al prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina? Orbán-Zelensky: una risoluzione sembra lontana. L’attuale aria che si respira è tesa e, per certi versi, immobile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Orbán-Zelensky: mentre il tempo scade, i due leader restano lontani dall’accordo

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