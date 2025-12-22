In Ucraina la trattativa di pace resta in salita anche dopo i colloqui di Miami Per i russi l’incontro è stato positivo ma ci vorrà tempo per un accordo mentre Zelensky non si fida
Come accade ormai da quasi quattro anni, da Mosca a Kiev si continua a parlare di pace salvo poi accampare ogni possibile scusa per prolungare il conflitto. Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale russo, è rientrato dalla trasferta a Miami dove nel fine settimana ha incontrato l’emissario statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner. Al termine dei colloqui, l’emissario di Mosca ha definito le consultazioni “costruttive”, confermando così un clima di scambio, almeno a parole. Secondo i media russi, Dmitriev riferirà a Vladimir Putin gli esiti degli incontri con Washington. Ma alle aperture verbali fanno da contraltare i limiti politici fissati dal Cremlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
