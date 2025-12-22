Come accade ormai da quasi quattro anni, da Mosca a Kiev si continua a parlare di pace salvo poi accampare ogni possibile scusa per prolungare il conflitto. Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale russo, è rientrato dalla trasferta a Miami dove nel fine settimana ha incontrato l’emissario statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner. Al termine dei colloqui, l’emissario di Mosca ha definito le consultazioni “costruttive”, confermando così un clima di scambio, almeno a parole. Secondo i media russi, Dmitriev riferirà a Vladimir Putin gli esiti degli incontri con Washington. Ma alle aperture verbali fanno da contraltare i limiti politici fissati dal Cremlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Ucraina la trattativa di pace resta in salita anche dopo i colloqui di Miami. Per i russi l’incontro è stato “positivo” ma ci vorrà tempo per un accordo mentre Zelensky non si fida

Leggi anche: Ucraina, colloqui a Miami: spiragli per un accordo di pace. Witkoff vola a Mosca, Zelensky da Macron

Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace, Washington: “Kiev ceda territori a Russia”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Ucraina, negoziato per la pace in salita con i “no” della Russia; Dai negoziati di Berlino arriva ottimismo, resta il nodo dei territori; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale.

Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia - Parola di Donald Trump, che dopo la due giorni di negoziati conclusasi ieri a Berlino a cui hanno preso parte il presidente Volodymyr Zelensky e ... tpi.it