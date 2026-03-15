orario e dove vedere sinner medvedev la finale a sorpresa di indian wells 2026

La finale di Indian Wells 2026 si svolge tra Sinner e Medvedev, sorprendendo gli appassionati che attendevano una sfida tra Sinner e Alcaraz. L'incontro è in programma oggi, con orario ancora da confermare, presso il complesso del torneo in California. La partita rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori, mentre gli spettatori potranno seguirla in diretta streaming o in TV.

Milano, 15 marzo 2026 – Tutti si aspettavano Sinner-Alcaraz in finale al Masters 1000 di Indian Wells. E invece, ecco la sorpresa: stavolta a inciampare nel suo cammino verso l'atto conclusivo non è l'azzurro come accaduto all'Australian Open e a Doha, bensì lo spagnolo, sconfitto in semifinale da Daniil Medvedev, vittorioso per 6-3, 7-6 contro l'iberico. Nel corso del torneo, il russo non ha concesso neppure un set agli avversari. Stesso discorso per il numero 2 del mondo, reduce dalla netta affermazione ai danni di Alexander Zverev (ko 6-2, 6-4) e al suo miglior risultato in carriera in California. Nelle precedenti edizioni della manifestazione, infatti, il massimo traguardo raggiunto dal classe 2001 era stata la semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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