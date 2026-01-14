Conferenza capigruppo | al centro la proposta di legge sulla continuità dei servizi sanitari

La Conferenza capigruppo sta analizzando la proposta di legge volta a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali, in attesa dell’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe. L’obiettivo è definire un quadro normativo stabile che assicuri la continuità assistenziale sul territorio, nel rispetto delle esigenze di tutte le regioni. La discussione si concentra sulle modalità di attuazione e sulle implicazioni di questa normativa.

Si è riunita nel primo pomeriggio di oggi, lo scorso 12 gennaio 2026, a Palazzo Campanella, la Conferenza capigruppo convocata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. L'incontro aveva un unico punto all'ordine del giorno: l'emergenza sanitaria e le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi sul territorio. Nel corso della riunione è stata esaminata la proposta di legge regionale – di cui Cirillo è primo firmatario e sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza – intitolata "Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali".

